Schomburg, Meyer und Abdulaziz holen Herbstpokale

Zum Ausschießen des Herbstpokales in den Disziplinen Lichtpunktgewehr, Druckluft Auflage und Freihand hatten jüngst die Betreuer der Osterhagener Jungschützen ihre Schützlinge eingeladen. Der sportlichen Herausforderung folgten an diesem Tag 13 Jungschützen und zeigten gekonnt, was sie freitags bei den Übungsschießen gelernt haben. Der erste Platz bei den sieben Lichtpunktschützen ging an Louis Schomburg, gefolgt von Erik Wrobel und Paul Dreymann. Den ersten Platz bei den Auflageschützen belegte Joshua Meyer, gefolgt von Qusay Abdulaziz. Bei den vier angetretenen Freihandschützen konnte sich Hatem Abdulaziz über den ersten Platz freuen, gefolgt von Lucas Höche und Marvin Morich. Im Anschluss wurde auf der Kegelbahn im Dorfgemeinschaftshaus noch gekegelt.

