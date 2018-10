Polizei vermittelt Grundschülern Sicherheit im Internet

Saskia Kellner und Gudrun Nixdorf waren mit der Präventionspuppenbühne der Polizei Göttingen in der Grundschule am Hausberg zu Gast.

Im Dezernat 11 der Polizeidirektion Göttingen ist die Präventionspuppenbühne angesiedelt. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern das Schwerpunktthema Mediensicherheit in Form eines Puppenspiels zu vermitteln. Polizeioberkommissarin Gudrun Nixdorf und die diplomierte Sozial- Pädagogin Saskia Kellner waren dazu aus Göttingen angereist, um die Schüler der vierten Klasse der Grundschule am Hausberg gemeinsam in einer Doppelstunde über dieses Thema zu informieren.

Zu Beginn wurde den Kindern die Bedeutung von Prävention als Vorbeugung erklärt. Ebenfalls ist über die Gewohnheiten mit den sozialen Medien diskutiert worden. Dabei kam heraus, dass ein Großteil der Kindern für den Kontakt mit Freunden die Smartphone-App „WhatsApp“ benutzt. Auch die anwesenden Erwachsenen zeigten sich erstaunt darüber, dass die Nutzung dieser App eigentlich erst ab 16 Jahren erlaubt ist.

Szene für Szene des Puppenspiels mit den Kindern besprochen

Die Veranstaltung war so gestaltet, dass Szene für Szene des Puppenspiels mit den Kindern besprochen wurde. Während der Anmoderation von Nixdorf verschwand Saskia Kellner, die hinter der Puppenbühne die Puppe namens Lena sprach und führte. Während sich Lena mit ihrem Computer beschäftigte kam als Schattenbild auf einem, in die Puppenbühne integrierten Bildschirm, der Zockerfuchs ins Spiel.

Die Frage der Präventionsbeauftragten an die Grundschüler, wie diese das Internet nutzten, wurde von einem der Schüler beantwortet: „Ich darf kostenlose Spiele im Internet herunterladen, aber nicht ohne meine Mutter zu fragen“. In diesem Zusammenhang sprachen die Teilnehmer aber auch über die Suchmaschine Google, etwa über deren Vor- wie auch Nachteile. Als Nachteil wurde etwa die Reizüberflutung durch zu viele und teilweise irrelevante Informationen genannt. Ganz beiläufig erwähnte Nixdorf dann verschiedene andere Suchdienste, die speziell für die Nutzung durch Kinder ausgelegt seien. Anke Tilhein-Engelke, Schulleiterin der Grundschule am Hausberg, die dieser ersten Präsentation beiwohnte, gab dann den Hinweis, dass im Computerraum der Schule sämtliche gängige Suchdienste für Kinder auf Hinweisschildern aushängen.

Gefahren des offenen Umgangs mit den eigenen Kontaktdaten

Ferner lernten die Kinder, immer im Wechsel mit Lena und Zockerfuchs, die Gefahren kennen, die mit einem zu offenen Umgang mit Kontaktdaten wie Telefonnummern und Adressen einhergehen. Auch die Wahl des Passwortes für die eigenen Internetzugänge wurde als sehr bedeutsam herausgestellt.

Auch über technische Details wurden die Kinder aufgeklärt. Zum Beispiel darüber, dass die Polizei über die sogenannte IP-Adresse, die für jeden einzelnen Computer anders lautet, mitunter einen Täter ermitteln kann.

Besonders intensiv gestaltete sich die Mitarbeit der Kinder, als es um das Thema Mobbing ging. Während der gesamten 90-minütigen Veranstaltung arbeiteten die Grundschüler an den einzelnen Beispielen, die Lena und der Zockerfuchs auf der Bühne präsentierten, aktiv mit. Unter anderem ging es dabei um ein geklautes und bearbeitetes Profilbild von Lena, dass der Zockerfuchs im Internet hochlud und es so der gesamten Schule zur Schau stellte. Nixdorf erklärte dann anhand dieses Beispiels, dass es vielen Schülern in ähnlichen Situationen so ergehe, wie Lena – und sich diese oftmals nicht trauten, danach wieder in die Schule zu gehen.

Am Ende der Veranstaltung überreichte Nixdorf den Lehrern einen sogenannten Klassenvertrag, der das Motto der Veranstaltung „Fit und fair im Internet“ thematisch aufgriff. Nixdorf erklärte, dass die Kinder eine Überraschung bekämen, sollten sie diesen Vertrag unterschrieben an die Polizei zurücksenden. Mit der Unterzeichnung motivierte die Polizei die Kinder, entsprechend sicher und fair im Internet zu agieren.

Den Abschluss bildete dann ein auf das Thema abgestimmtes gemeinsam gesungenes Lied.

Kindgerechte Links

mathe-im-netz.de:

Aufgabensammlung für die

Klassen Eins bis Vier

mauswiesel:

Will Lehrer und Schüler für die digitale Zukunft fit machen

hamsterkiste:

Verschiedene Unterrichtsmaterialien für die Klassen Eins bis Sechs

blinde-kuh:

Kindgerechte Suchmaschine

schlaukopf:

Überprüfung von Gelerntem

abfrager:

Tests zur Überprüfung und

Ergänzung von Lehrinhalten

helles köpfchen:

Kind- und jugendgerechte Suchmaschine und Nachrichten

gida:

Speziell für den Schulunterricht geeignete Filme und Software