Diebe klauen hochwertiges Werkzeug

Hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro klauten Unbekannte am Mittwochabend bei einem Einbruch in eine Metallbaufirma in Barbis. Die Täter waren gegen 19.15 Uhr durch ein Fenster in eine Halle der Firma in den Bühwiesen eingestiegen und hatten unter anderem ein elektronisches Prüfgerät und eine Werkzeugkiste entwendet.

Ob noch andere Gegenstände fehlen, wird noch ermittelt. Die Polizei hat am Tatort von den Tätern verursachte Spuren gesichert und sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wichtig können insbesondere auch verdächtige Fahrzeuge sein, die vor dem Einbruch in Barbis aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05524/9630 entgegen.