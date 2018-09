Barbis Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich in Barbis an einem Hang eine trockene Wiese auf gut 50 mal 50 Metern Fläche entzündet.

Zu einem Flächenbrand wurden am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr alle Ortswehren des Bad Lauterberger Stadtgebietes alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich In der Grund in Barbis an einem Hang eine trockene Wiese auf gut 50 mal 50 Metern Fläche entzündet.

Das Feuer konnte durch den schnellen Einsatz der Wehren rasch abgelöscht werden. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren war auch die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.