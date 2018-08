Fleischköder: PETA setzt Belohnung aus

Die Tierschutzorganisation PETA Deutschland hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung der Täter führen, die in Bad Lauterberg Giftköder ausgelegt haben (wir berichteten). Unbekannte Täter haben am Montag neben dem Fußweg entlang der Oder im Bereich des Drahthüttenwegs mit Nägeln gespickte Fleischköder ausgelegt. Am Donnerstag kam es im Bereich der Grünfläche am Lutherplatz zu einem weiteren Vorfall.

Um die Suche nach dem Tierquäler zu unterstützen, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, schreibt die Tierschutzorganisation in einer Mitteilung. Zeugen könnten sich demnach – auch anonym – unter Telefon 01520/7373341 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden. „Der Täter muss schnellstmöglich überführt werden, damit Vierbeiner in Bad Lauterberg wieder sorglos spazieren geführt werden können“, so Judith Pein im Namen von PETA. „Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.“