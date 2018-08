Polizei stoppt Drogenfahrt in Barbis

Die Polizei hielt am Donnerstagnachmittag einen Dortmunder an, der mit geklauten Kennzeichen am Auto unterwegs war.

Die Polizei Bad Lauterberg hat am Donnerstagnachmittag die Drogenfahrt eines 28-Jährigen aus Dortmund gestoppt, der noch dazu ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen in Barbis unterwegs war. Die Beamten kontrollierten das Auto, einen VW Polo, der mit mehreren Personen besetzt gegen 15 Uhr in der Oderfelder Straße unterwegs war. Dabei stellten die Polizisten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat und die Kennzeichen in der Stadt Siegen geklaut wurden. Der Polo selbst war nicht zugelassen und nicht versichert. Gegen den Dortmunder wurden daher gleich mehrere Verfahren eingeleitet. pol/nza