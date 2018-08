Auf großer Fahrt im Kleinwalsertal

Mitglieder des SoVD in Bad Lauterberg fuhren für 6 Tage ins Kleinwalsertal. Dort war man im Apart-Hotel einquartiert worden. Natürlich standen einige Ausflüge auf dem Programm: Der Visalpsee, Obersdorf und das Nebelhorn, das Walmerdinger Horn. Außerdem lernte man viel über die Geschichte des Käseherstellens. Man besuchte Bregenz (Bodensee) und den Lindenberger Dom, ein Strohhut-Museum. Darüber hinaus ging es nach Lindau. In Hirschegg konnte man saftig grüne Wiesen sehen - keine vertrockneten Flächen wie im norden Deutschlands. Die Reisegruppe besuchte auch ein Skimuseum, eine Lourdes-Kapelle (Muttergottes-Kapelle). Auch die Geselligkeit kam natürlich nicht zu kurz. So ging man unter anderem gemeinsam Kegeln. Gabriele Jankowski war an diesem Abend unschlagbar.

