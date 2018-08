Bei schönstem Wetter fand in Barbis das Sommerfest der MS-Kontaktgruppe Südharz statt. Das Grillfest wurde schon in den vergangenen Jahren gern besucht. Bei entspannter Atmosphäre wurde das Beisammensein von Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Freunden der Gruppe ein voller Erfolg. Die Kontaktgruppe besteht seit 1999. Nicht die Krankheit steht an erster Stelle, sondern Spaß am Leben, Erfahrungsaustausch und vieles mehr. Unter dem Motto „Wir ziehen alle an einem Strang“ treffen sich Betroffene und Angehörige jeden letzten Donnerstag im Monat in Bad Lauterberg in der Goldenen Aue um 19 Uhr und jeden 2. Samstag im Monat in Bad Lauterberg bei Café Trüter um 10 Uhr.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder