Güntzler will Königshütte unterstützen

Unter dem Motto „Fritz on Tour“ machte der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) im Rahmen seiner Sommertour am Dienstag Station im Südharz. Zunächst war der Bundestagsabgeordnete in Bad Sachsa bei der Banking-Partner Beratungsgesellschaft mbH sowie im NicoMedicum zu Gast, bevor er sich im...