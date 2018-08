Gudrun Teyke spricht über Stadtgeschichte im Jahr 1968

Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat trafen sich die Mitglieder des Stammtischs für Heimatgeschichte unter der Leitung von Gudrun Teyke auch im August zu ihrer Stammtischrunde, bei der Teyke über die Zeit vor 50 Jahren in Bad Lauterberg informierte. Teyke gab dabei Stichworte in die Runde, zu...