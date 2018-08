Motorradfahrer wird bei Unfall auf B27 verletzt

Verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Bad Lauterberg auf Höhe der Sägemühle. Der aus Vechelde stammende Mann kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Er wurde zur Behandlung ins Göttinger Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden. Die B27 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

