Erlös des Markttreffs geht an das Mädchencafé Kratzbürste

Immer am ersten Freitag jeden Monats laden die Damen des Markttreffs der St.-Andreas-Kirchengemeinde Bad Lauterberg zu ihren Treffen in das Gemeindehaus ein. Dort werden zu unterschiedlichen Themen Ausstellungen präsentiert, zudem ist der Treff ein Ort für Kontakte, Kommunikation und Kreativität in Bad Lauterberg geworden. Dabei kommen auch kulinarische Genüsse, die von den aktiven Damen angeboten werden, nicht zu kurz. Das Thema des jüngsten Treffens widmete sich dabei den Handarbeiten.

Die Ausstellung nahm das Thema "Handarbeiten - immer aktuell" in den Fokus und präsentierte Handwerkskünste und Utensilien. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Zum Ausstellungsthema passend hatten die 13 Aktiven dieser Gruppe mehrere hundert Ausstellungsstücke zusammengetragen und im Gemeindehaus präsentiert. Ausgestellt waren Wandbehänge, Bilder, Decken, Kissen und Bekleidungsgegenstände. Diese waren mit den unterschiedlichsten Handwerkskünsten wie etwa durch Stricken, Häkeln, Nähen und Sticken hergestellt worden. Einige der Ausstellungsstücke waren deutlich über 100 Jahre alt.

Spinnräder und Nähmaschinen

Auch Herstellungsutensilien wie ein altes Spinnrad, Nadeln, Garne, Farben und auch eine nicht mehr ganz neue Nähmaschine gehörten zu den Exponaten. Bilder und Fachzeitschriften älterer Art rundeten die bunte und vielfältige Ausstellung ab. Die Leiterin des Markttreffs, Lilli Gans, bemerkte, dass mitunter ein Jahr Vorbereitungszeit für die jeweiligen Themen benötigt werde. Am Vortag des Treffens wird die Veranstaltung dann vorbereitet und aufgebaut. „Hier wird ein hohes Aufkommen an ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet.“

Hinzu kommt, dass andere Bad Lauterberger Institutionen und Vereine auch noch von den Aktivitäten des Markttreffs profitieren: So erhielt das Mädchencafé Kratzbürste im Rahmen der jüngsten Veranstaltung eine Geldspende von Lilli Gans überreicht. Inge Holzigel als Leiterin des Mädchencafés gab bekannt, dass diese Spende für ein geplantes gemeinsames Nähen, einen Besuch auf dem Minigolfplatz und für ein Pizzabacken verwendet werden soll und bedankte sich herzlich für die Zuwendung. Als kleines Dankeschön konnten sich die zahlreichen Besucher des Treffs über Musikstücke von Marie-Luise Müller freuen, die auf einem Akkordeon mit 80 Bässen ihr Können unter Beweis stellte.

Den St.-Andreas-Markttreff Bad Lauterberg gibt es bereits seit mehr als 34 Jahren. Er ist zu einer festen Größe in Bad Lauterberg geworden und erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit. Er findet jeweils am ersten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus der St.-Andreas-Kirchengemeinde, Kirchplatz 3, in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenenbildung statt. Neben den Ausstellungen zu jeweils wechselnden Thematiken sorgt das Markttreff-Team für das leibliche Wohl der Gäste im Rahmen eines Brunches mit süßen und herzhaften Speisen.