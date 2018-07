Baryt, Dolomit, Grauwacke: Stelen informieren über Bodenschätze

Entlang der Bartolfelder Straße sieht man sie hin und wieder an alten Scheunen, Häusern oder sogar am gothischen Spitzbogen am Eingang des Bartolfelder Kirchturmes: Grauwacke. Grauwacke, auch bekannt als Wackersteine, ebenso wie Dolomit ziert – als Bartolfelder Bodenschätze – die Gabione am Fuße...