Gäste genießen das Lauterberger Weinfest

Ein Glas Chardonnay bei Käsespießen oder Elsässer Flammkuchen: das Bad Lauterberger Weinfest, das sich seit 25 Jahren großer Beliebtheit erfreut, hat begonnen und findet dieser Tage auf dem Kirchplatz statt. Das Traditionsfest, das immer Ende Juli auf dem Kirchplatz stattfindet, verspricht dieses Jahr bei den sommerlichen Temperaturen ein richtiges Erlebnis zu werden.

Das sonnige Wetter hatte Bad Lauterberg auch am Eröffnungstag nicht verlassen und so kamen gleich am ersten Tag des Festes zahlreiche Wein-Gourmets auf den Platz vor der St.-Andreas-Kirche, um bei den Klängen der Gruppe „Rio -- die Band“, die mittlerweile zum Stammpersonal des Weinfestes gehört, den Abend gemeinsam zu verbringen und die edlen Tropfen der vier rheinhessischen Winzer zu genießen.

Rückblick in der Geschichte

Nach der ersten legeren Musiksession der Band begrüßte Rolf Lange im Namen des ausrichtenden Vereins für Handel und Gewerbe Bad Lauterberg alle Gäste und nicht zuletzt die vier Winzer aus Rheinhessen, die für geschmackvollen Auswahl der Rebensäfte sorgten. Ferner begrüßte im Namen der Stadt der stellvertretende Bürgermeister Erik Cziesla die Gäste des Festes.

Rio - die Band spielt an allen drei Veranstaltungstagen auf dem Kirchplatz in Bad Lauterberg auf. Foto: Katja Koch / HK

Lange gab einen kurzen Einblick in die Geschichte des Festes, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert und somit einen langen Entstehungsweg hinter sich hat, bis es in seiner heutigen Form präsentiert werden konnte. „Die Idee eines Weinfestes kam dem Besitzer der ehemaligen BB-Boutique, Hans Saling, im Jahr 1993. Bereits im Herbst setzte er sich mit Konrad Grauenhorst, Hans Schwickert, Rainer Fischer, Hans-Jörg Fritzowsky, Guido Kröger und Klaus Wiedemann zusammen sowie mit einem Marketingleiter der Winzergenossenschaft Rheinhessen“, erinnerte Lange. Nachdem man sich also auf die zu präsentierende Weinregion festgelegt hatte, startete man das Weinfest – noch in kleinerer Form und weil der Kirchplatz seinerzeit noch nicht die Formen hatten, in der er sich heute präsentiert – in der Hauptstraße vor dem ehemaligen Alt Lauterberg.

Die fünf Winzer der insgesamt vier Weingüter, die sich vor 25 Jahren auf dem Weinfest präsentierten, waren das Weingut Hinkel und Becker, das Weingut Groh sowie die beiden Weingüter Schuster-Stumm und Martin, die 25 Jahre später immer noch auf dem Bad Lauterberger Weinfest vertreten sind. Das Weingut Bert Wechsler Erbern stellt seine edlen Tropfen bereits im 22. Jahr in der Kneippstadt aus, das Weingut Volker Maurer ist im Jubiläumsjahr zum siebten Mal in Bad Lauterberg dabei. Erst einige Jahre später, als der Kirchplatz in seiner heutigen Form ausgebaut worden war, zog das Weinfest an den Fuße der St.-Andreas-Kirche um, ergänzte Rolf Lange.

Rolf Lange vom Verein für Handel und Gewerbe eröffnete am Donnerstag, 26. Juli, das Fest. Foto: Katja Koch / HK

Im Gespräch mit unserer Zeitung ließ Lange den Eröffnungsabend noch einmal Revue passieren: „Am Anfang, zur Eröffnung um 19 Uhr, war ich echt ein wenig enttäuscht, weil gerade einmal 60 Prozent der Plätze belegt waren. Das schien aber mit der Hitze zusammengehangen zu haben: Um 21 Uhr war der Kirchplatz rappel voll.“