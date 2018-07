Die Polizei informiert

Im Rahmen ihrer Sommertour machte das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim/Osterode Station auf dem Wochenmarkt in Bad Lauterberg. In den Vorwochen waren sie auf den Wochenmärkten in Herzberg und Osterode bereits präsent, es folgen noch die Märkte in Northeim, Uslar und Einbeck. ...