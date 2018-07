Musiktage sind in der 37. Auflage zurück

Auch in diesem Sommer kommen zu den Bad Lauterberger Musiktagen wieder verschiedene Künstler in den Kursaal. Zwischen dem 4. und 25. August werden insgesamt vier Konzerte gespielt. Cornelia Bär, Vorsitzende des ausrichtenden Kulturkreises, wünscht sich, dass die Musiktage von einem breiten Publikum angenommen werden.

Zum Auftakt, in diesem Jahr erstmalig an einem Samstag, genauer gesagt am 4. August um 19.30 Uhr, singt der Chor der Singakademie Harz, begleitet werden sie dabei vom Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode und am Klavier von Soo Jin Anjou aus Berlin. Die Gesamtleitung des Eröffnungskonzertes hat José V. Lopez de Vergara inne.

„Mit Werken wie von Ed Sheeran im Programm trifft dieses Konzert hoffentlich auch den Geschmack des jüngeren Publikums.“ Cornelia Bär, Vorsitzende des Kulturkreises, über die Queenz of Piano

Ein besonderer Auftritt von René Kollo wird am 10. August um 20 Uhr folgen. Mit seinem Programm „Ein Tag, Ein Jahr, Ein Leben“ gestaltet Kollo den gesamten Abend vielfältig und abwechslungsreich, mit Musik und Gesang ebenso wie mit Geschichten aus seiner Autobiografie „Mein Leben und die Musik“.

Barock zu Pop, über Rock und Film

Die Queenz of Piano bieten mit ihrem neuartigen Flügelkonzert am 17. August, Beginn um 20 Uhr, einen neuen Zugang zu klassischer Musik. Neben klassischen Stücken spielen sie auch andere Genres: Von Barock zu Pop, über Rock und Filmmusik ist alles dabei. Als besonderen Höhepunkt stellt Bär bereits jetzt das Konzert der Queenz of Piano heraus und begründet das mit der Bandbreite der Musikgenres, die die beiden Damen an ihren zwei Flügeln präsentieren werden. „Mit Werken wie von Ed Sheeran im Programm trifft dieses Konzert hoffentlich auch den Geschmack des jüngeren Publikums“, sagt Bär.

Bär hofft grundsätzlich auch weiterhin auf jüngeres Publikum, möchte die Musikrichtungen, die während der Musiktage gespielt werden, auch gerne weiter ausweiten – wie etwa in den vergangenen Jahren durch A-Capella-Formationen, die sie auch für die Musiktage 2019 wieder fest mit einplant. Sie gibt aber auch offen zu: „Es wird wohl nie ein reines Pop-Konzert geben“, immerhin wolle sie weder den Kulturkreismitgliedern vor den Kopf stoßen, noch den Ursprüngen der Musiktage den Rücken kehren, denn „die Musiktage sind einfach aus der Klassik heraus entstanden“. Zudem habe sie die Erfahrung gemacht, dass etwas rockigere Konzerte im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Kulturkreises nicht besonders gut angenommen werden. „Vielleicht ist es einfach der Name, der das jüngere Publikum abschreckt. Immerhin stehen die Musiktage und der Kulturkreis seit jeher für die klassisch-kulturellen Veranstaltungen“, so Bär. Für das treue Publikum bewege man sich aber mit den aktuellen Programmen bereits in einem „sehr modernen“ Genre.

Außergewöhnliche Lokalitäten

Ein weiterer Wunsch, den die Vorsitzende hegt, sind weitere außergewöhnliche Veranstaltungsorte, wie etwa die Königshütte. Aufgrund von bürokratischen wie auch organisatorischen Hürden lasse sich dieser Wunsch aber nur sehr schwer in die Realität umsetzen. Den einzigen Auftritt unter freiem Himmel spielt das Quartett Pindakaas, das der Kulturkreis bereits im Jahr 2015 zu den Bad Lauterberger Musiktagen buchen konnte, als Abschluss der Veranstaltungsreihe am 25. August um 20 Uhr im Innenhof des Mühl Vital Resort – bei Bedarf kann wetterbedingt aber auch an diesem Tag wieder in das Kurhaus ausgewichen werden.

„Sicher hat der Kursaal eine wundervolle Akustik, er ist aber einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand.“ Ferner stelle das organisatorische Aufkommen zum Beispiel für das Catering weiterhin hohe Anforderungen an die Veranstalter. „Außerdem wissen wir aufgrund der Auflagen seitens des Landkreises ja gar nicht, wie es mit dem Kurhaus weitergeht“, so Bär. Ohnehin stelle die Organisation des Caterings ein Problem für den Kulturkreis dar, da man nie genau wisse, wie viele Gäste kommen würden. „Unser Publikum ist sehr kurzfristig geworden, die meisten Tickets werden immer erst kurz vor der Veranstaltung verkauft“, weiß Bär, was die Organisation maßgeblich erschwere.

Immer schwieriger werde zudem die Akquise von Sponsoren. „Und ohne diese wäre die Umsetzung der Musiktage einfach nicht möglich“, betont Bär. Einen weiteren wichtigen – finanziellen – Teil tragen die Kulturkreismitglieder mit ihren Beiträgen zur Veranstaltung bei. „Nur über die Eintrittsgelder könnten wir die entstehenden Kosten nicht decken, zumindest nicht, wenn die Veranstaltung weiterhin für das Publikum kostengünstig angeboten werden soll.“

Tickets gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, in der Touristinformation Bad Lauterberg, Telefon 05524/853190, und in der Buchhandlung Moller, Telefon 05524/3558, sowie online unter www.reservix.de.