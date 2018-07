Kinderschutzbund dankt mit Foto für Spenden

Bad Lauterberg Kurz vor der Ratssitzung am Donnerstag, in der die Entscheidung über den Bau des Traumspielplatzes im Kurpark getroffen werden soll, trafen sich Verantwortliche und Unterstützer des Kinderschutzbundes am Dienstag zu einem gemeinsamen Foto als Dank für die Spender. Zum Fotoshooting geladen waren...