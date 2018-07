81-Jährige fährt betrunken Auto – Reifen platzt

Langzeitbelichtung einer Autofahrt – ein Symbol für Alkohol am Steuer. Foto: Mark Härtl

Am späten Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Schlangenlinie fahrender Pkw gemeldet. Das Fahrzeug befuhr die Scharzfelder Straße in Richtung Innenstadt. Etwa in Höhe eines Einrichtungshauses soll der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Bordstein gefahren sein. Dabei platzte der Vorderreifen des Pkw.

Bei der polizeilichen Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch bei der 81-jährigen Bad Lauterbergerin festgestellt, die den Wagen fuhr. Da sie nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde ihr im Krankenhaus Herzberg Blut abgenommen. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss eröffnet.