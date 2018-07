Fotoshooting im Kurpark als Dankeschön

Zu einem Foto shooting lädt der Kinderschutzbund Bad Lauterberg um Vorsitzende Janka Eckhardt am heutigen Dienstag, 3. Juli, um 16.30 Uhr in den Kurpark ein. Dort, wo im April bereits das Drohnen-Foto für das Bewerbungsschreiben im Rahmen der FFN-Ausschreibung entstanden ist, also westlich der...