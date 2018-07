Verwaltung soll dem Rat Lösung zur Parkplatzsituation vorlegen

Die Parkplatzsituation an der Grundschule am Hausberg war erneut Thema der jüngsten Ratssitzung in Barbis. So meldete sich auch eine Schulbegleiterin, die an der Hausbergschule tätig ist, in der Einwohnerfragestunde zu Wort. Unter anderem erklärte sie, dass 240 Euro für ein sogenanntes Jobticket im...