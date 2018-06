Sommerfest unterstützt das Spatzennest

Sonnenschein, zahlreiche Besucher und gemeinsames Fiebern mit der Deutschen National-Elf: Das Sommerfest der Klinik Dr. Muschinsky lockte am Mittwochnachmittag wieder zahlreiche Gäste in den Klinikgarten – sogar mehr noch, als in den vergangenen Jahren. Geschuldet könnte das dem Public Viewing...