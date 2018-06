Schon wieder: Glassplitter und Erbrochenes auf Kita-Gelände

Zum wiederholten Male wurde die städtische Kindertagesstätte Spatzennest in Barbis Opfer von Vandalismus. Die Kindergartenleiterin Frauke Scholz wendet sich nun an die Bevölkerung. „Wir bitten alle Anwohner und Gäste Auffälligkeiten an der Kindertagesstätte umgehend der Polizei, dem Ordnungsamt...