Bad Lauterberg Etwa 1 000 Euro Schaden verursachten Unbekannte am Freitagabend in der Scharzfelder Straße, als sie mit einem Stein den beleuchteten Werbepylonen eines Kunststoff-Betriebes in Bad Lauterberg einwarfen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder