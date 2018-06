WgiR lädt zum Stammtisch ein

Bartolfelde Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung der Wählergruppe im Rat angekündigt, findet der nächste Stammtisch in Bartolfelde statt. Am kommenden Freitag, 22. Juni, werden in Müllers Hofcafé verschiedene Themen behandelt und stehen zur Diskussion. Versammlungsbeginn ist 19 Uhr.