Lkw verkeilt sich mit Bahnschranke

Ein Sattelzug hat sich am Donnerstagnachmittag in Bad Lauterberg am Bahnübergang in der Barbiser Straße mit der dortigen Bahnschranke verkeilt. Als der Lkw die Gleise überquerte, fuhr die Schranke herunter und verkeilte sich zwischen dem Führerhaus und dem Auflieger.

Da die Schranke nicht manuell wieder hochgefahren werden kann, wartet die Polizei vor Ort auf einen Techniker. Ein Sachschaden ist laut ersten Aussagen der Polizei Bad Lauterberg, die den Verkehr vor Ort regelt, kaum entstanden. Die Zugführer fahren vorsichtig an der Unfallstelle vorbei.