Ausstellung thematisiert Stuhlindustrie

Die Sonderausstellung „Ehemalige Stuhlfabriken in Lauterberg und Barbis – langsamer Aufstieg und jähes Ende“ präsentierte am 9. Juni, am Tag der Eröffnung, im Heimatmuseum bisher nicht gezeigte Dokumentationen zu diesem wichtigen Wirtschaftsbereich der beiden Ortschaften vor dem Ersten Weltkrieg. ...