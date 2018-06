Rosen und Blasmusik im Kurpark

Bad Lauterberg Der Kurpark wird am Wochenende wieder Lokalität für Veranstaltungen: Von 9 bis 19 Uhr findet Samstag und Sonntag vor dem Kurhaus das Rosenblütenfest mit Auswahl an Rosen, Stammrosen und Stauden statt. Zudem tritt am Sonntag, 10. Mai, um 15 Uhr die Original Südharzer...