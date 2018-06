Habel holt den Schachpokal

Am viertletzten Saisonspieltag im Schachklub Bad Lauterberg wurden am vergangenen Donnerstag die Finalwettkämpfe im Pokalwettbewerb ausgetragen. So ganz stimmt die Formulierung nicht: Dusan Brkljac verzichtete auf das Ausspielen mit Yannick Hesse um den dritten Platz und verschaffte damit seinem...