Pastor Heider geht in den Ruhestand

Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der St.-Bartholdi-Kirche in Bartolfelde wurde Pastor Hans-Joachim Heider am Sonntag feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Zum Festgottesdienst waren die Pastoren der umliegenden Gemeinden sowie Superintendent Volkmar Keil, der stellvertretende Bürgermeister...