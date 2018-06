Stromausfall: Für 2 Stunden ging in Lauterberg nichts mehr

Gegen 16.15 Uhr am Samstagnachmittag ist in großen Teilen Bad Lauterbergs der Strom ausgefallen. Betroffen davon waren zahlreiche Privathaushalte in der Kernstadt und in Barbis. Sämtliche Ampeln im Stadtbezirk fielen aus. Auch in den Supermärkten Lidl und Rewe in der Kernstadt ging gar nichts mehr,...