Mängel an Gerätehäusern: Wehren sollen drei Standorte bekommen

Ein weiteres schwerwiegendes Thema, das die Ratsmitglieder am Donnerstag auf ihrer Agenda hatten, war die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren in Bad Lauterberg und den Ortsteilen. Die öffentliche „Debatte“, wie sie in der Tagesordnung ausgeschrieben war, war nötig geworden, nachdem die Feuerwehrunfallkasse (FUK) im vergangenen Jahr an allen vier Feuerwehrgerätehäusern erhebliche Mängel festgestellt hatte (wir berichteten). ...