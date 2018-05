Förderkreis empfängt welfischen Besuch auf der Königshütte

Der Förderkreis Königshütte hatte am Dienstag hohen Besuch. Nach 162 Jahren besuchte wieder ein Welfe die königliche Eisenhütte in Bad Lauterberg: Heinrich Prinz von Hannover mit Freunden. Der Vorsitzende, Studiendirektor i.R. Hans-Heinrich Hillegeist, begrüßte den Besuch am Hüttenbrunnen. Von dort...