Es geht um die Kita-Gebühren

Zur Sitzung des Sozialausschusses wird am Donnerstag, dem 24. Mai, in den kleinen Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Themen werden die Kita Barbis, die Kita-Gebühren, die Grundschule am Hausberg, das Jobcenter und die Sportanlagen betreffen. Es schließt sich die Einwohnerfragestunden an.