Lauterberg will keine weiteren Spielhallen

Die Stadt Bad Lauterberg will nicht noch mehr Spielhallen in der Innenstadt haben. Drei Spielhallen im Zentrum seien genug, hatte Holger Thiesmeyer für die SPD in einem Antrag an den Rat argumentiert. Zudem sei die Glücksspieldichte in Bad Lauterberg überdurchschnittlich hoch. Auf 221 Einwohner kommt statistisch gesehen ein Glücksspielgerät, was weit über dem Landes- und Bundesdurchschnitt liegt. ...