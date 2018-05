Vier Autos beschädigt: 74-Jährige verursacht Karambolage

Vier beschädigte Fahrzeuge, ein Verletzter und 33000 Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls, den eine 74-jährige Autofahrerin aus St. Andreasberg am Donnerstagnachmittag im Bereich der Kreuzung Am Zoll / Barbiser Straße in Barbis verursacht hat: Wie die Polizei berichtet, war die Fahrerin aus...