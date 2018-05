Human Biker Day: Noch bis 21. Mai anmelden

Noch bis Montagabend um 24 Uhr können sich Biker, Triker und Quadfahrer für die Benefiztour des Human-Biker-Day am Sonntag, 27. Mai, anmelden. Danach wird das Anmeldeportal auf der Internetseite des Vereins geschlossen. Mehr als 340 Teilnehmer haben sich bis jetzt angemeldet.

Mittlerweile steht auch die Strecke für die 154 Kilometer lange Tour am letzten Maisonntag fest, die Genehmigung bekam Matthias Weitzel, Vorsitzender des HBD, bereits in der vergangenen Woche. Los geht es um 10 Uhr in der Lutterstraße in Bad Lauterberg, von dort führt die Tour über Barbis-Zoll nach Scharzfeld, Pöhlde, Rhumspringe, Rüdershausen und Gieboldehausen. Von dort geht es weiter über die B 27 nach Wollbrandshausen, Seeburg, Seulingen, Landolfshausen, Groß Lengden und Klein Lengden, über Willmarshof und Benniehausen nach Gelliehausen und Sennickerode. Über Bischhausen führt die Tour nach Weißenborn, Glasehausen und Günterode sowie Reinholterode, Steinbach, Bodenrode, Wingerode, Beuren und von dort zum Betriebsgelände der Firma Helbing in Leinefelde. Dort ist für 12 bzw. 12.30 Uhr die einstündige Mittagspause mit Stümpelessen vorgesehen.

Rücktour durch das Eichsfeld

Zurück geht es für den Tross über die L 1014 nach Gernrode über Breitenworbis, Neustadt, Großbodungen, Bischofferode, Holungen und am Sonnenstein vorbei nach Jützenbach. Über Zwinge, Brochthausen und Hilkerode wird Rhumspringe angesteuert. Von dort geht es über Lütgenhausen und Wollershausen an Elbingen entlang über die B 27 bis zum Auekrug und dann über die Kreisstraße 6 nach Pöhlde. Dort findet gegen 16 Uhr der Ausklang der Veranstaltung am Bürgerhaus statt. Für das leibliche Wohl ist auch hier in gewohnter Weise gesorgt, auch werden hier die Tombolapreise ausgelost.

Der Verein lobt zudem einen Preis für den Teilnehmer mit der weitesten Anreise zum Human-Biker-Day aus. Zu Gewinnen gibt es eine Übernachtung nebst Frühstück in der Gaststätte Harzklause in Herzberg.

Am Montag werden abschließend die Sicherungsfahrer eingewiesen, bevor es am 27. Mai ab 8 Uhr ernst wird.

ANMELDUNGEN Anmeldungen werden ausschließlich über das Anmeldeformular im Internet unter www.human-biker-day.de bis Montag, 21. Mai, um 24 Uhr entgegengenommen.