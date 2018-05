Veranstaltungen zu Pfingsten

Bad Lauterberg Der SoVD Bad Lauterberg und der Bayern Fanclub Südharz 2000 laden an Pfingsten ein: Der SoVD veranstaltet an Pfingstsonntag um 12 Uhr ein Spargel-satt-Essen in der Gaststätte Goldene Aue. Anmeldung: Mittwoch bis Sonntag ab 15 Uhr, Telefon 05524/2869. Der Fanclub lädt...