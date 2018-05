Barbis Auf etwa 1 500 Euro schätzt die Polizei Bad Lauterberg den Schaden, der an drei Bushaltestellen in Barbis und Osterhagen vermutlich am Mittwoch zwischen 18.45 und 19 Uhr entstand. An allen Haltestellen schlugen Unbekannte die Glasscheiben ein. Zeugen melden sich unter Telefon 05524/9630.

