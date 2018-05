Kradfahrer überschlägt sich

Bei Motorradunfällen auf der B 27 und L 520 am Freitag und Samstag sind zwei Kradfahrer verletzt worden. Einer der Verletzten musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Samstag gegen 13.30 Uhr kam ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Meine auf der L 520 zwischen St. Andreasberg und Bad Lauterberg aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam 20 Meter weiter zum Stehen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Braunschweig verbracht. Die Straße musste für etwa 20 Minuten gesperrt werden.

Freitagnachmittag stürzte ein Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Gieboldehausen in einer Kurve auf der B 27 zwischen Bad Lauterberg und Erikabrücke und kollidierte mit der Leitplanke. Am Krad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6 000 Euro. Der 21-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die B 27 war etwa 1,5 Stunden gesperrt. Unfallursache war laut Polizei wohl nicht angepasste Geschwindigkeit. pol/kic