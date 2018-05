Bad Lauterberg Der Luftsportverein Bad Lauterberg startete am 1. Mai traditionell auf dem Modellflugplatz Hottenberg in die neue Sommersaison.

Fliegen und Fachsimpeln in der Sommersaison

Der starke Wind sorgte an diesem Tag dafür, das etwas weniger geflogen, dafür aber viel gefachsimpelt und geklönt wurde. Das Highlight in diesem Jahr wird der Große Flugtag am 25. Und 26. August sein.

Aber auch außerhalb des Flugtages sind Zuschauer, Gäste und Modellfluginteressierte jederzeit willkommen. Die nächsten Termine und weitere Informationen unter www.modellflug-badlauterberg.de.