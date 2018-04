Vandalismus an Wassertretstelle Flößwehr

Bevor die Mitglieder des Kneippvereins Bad Lauterberg mit den Säuberungsarbeiten an den Wassertretstellen beginnen, schauten sich Vorsitzender Owe Hönck und Wegewart Jürgen Heidelberg alle sieben Wassertretstellen an. Im oberen Kurpark befindet sich das Armbecken in einem dem Pavillon. Heidelberg,...