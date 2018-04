Immer noch kein Pächter für das Lauterberger Kurhaus

„Wir hatten einen interessanten Pächter fürs Kurhaus“, berichtete Bürgermeister Dr. Thomas Gans am Donnerstag in der Bauausschuss-Sitzung. „Doch der ist wieder abgesprungen.“ Als Grund habe er „persönliche Gründe“ geltend gemacht. Es sei aber viel in das Gebäude zu investieren, wenn man es wieder...