Paulus Gospel Singers singen für guten Zweck

Bad Lauterberg Zu einem Frühjahrs-Gospelkonzert lädt der Vorstand des SoVD-Ortsverbandes Bad Lauterberg, die Gemeindeglieder der Pauluskirche Bad Lauterberg sowie The Paulus Gospel Singers am Samstag, 21. April, um 18.30 Uhr in die Pauluskirche ein. Die Erlöse des Abends kommen dem Kinderschutzbund zugunsten des...