Was war passiert? Kriminaltechniker stellen schweren Unfall nach

Polizisten, Kriminaltechniker, ein Notarzt – sie alle stehen versammelt um ein Auto, darunter liegt ein Fahrrad. Am Straßenrand am Ende des Steigerweges in Bad Lauterberg stehen zwei Passantinnen und beobachten die Szenerie genau. „Das Fahrrad muss noch etwas weiter nach vorne“, sagt eine von...