Grünabfall wird in Silkeroder Straße abgeholt

Barbis Das Sammelfahrzeug für Grünabfälle fährt den Standplatz Alte Schule in Barbis wegen Bauarbeiten nicht an. Das Fahrzeug steht deshalb heute in der Silkeroder Straße auf Höhe der Hausnummern 14 und 16. Gesammelt wird von 15.05 bis 15.40 Uhr. Die Verlegung gilt bis zum Abschluss der Bauarbeiten....