Frühjahrsversammlung der Dachdecker-Innung

Bad Lauterberg Die Dachdecker-Innung führt am Mittwoch, 11. April, um 17 Uhr in der Gaststätte „Dreymann’s Mühle“ in Bad Lauterberg-Barbis, An den Mühlen 2, ihre Frühjahrsversammlung durch. Hierzu sind alle Innungs-, Gast- und Ehrenmitglieder herzlich eingeladen.