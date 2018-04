Bad Lauterberg Ein Verfahren wegen illegalen Drogenbesitzes sowie ein Fahrverbot erwarten jetzt einen 37-jährigen Bad Lauterberger. Am frühen Montagmorgen war er mit seinem Auto in der Hauptstraße unterwegs, obwohl der 37-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei kontrollierte den Mann und testete ihn positiv auf Rauschmittelkonsum. Im Anschluss ordneten die Beamten einen Bluttest an. Zudem muss der Lauterberger ein Bußgeld zahlen. pol/mel

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder