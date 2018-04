Bad Lauterberg In den Ortschaften im Altkreis Osterode ist Frühjahrsputz angesagt – und das nicht nur im privaten Bereich.

Freiwillige Helfer beteiligen sich in diesen Tagen wieder an den öffentlichen Umweltaktionen, um Wanderwege, Straßenränder, Parkplätze und Co. von Unrat zu befreien.

Am Samstag ging es unter anderem unter der Organisation des Kneippvereins in Bad Lauterberg dem Müll an den Kragen (Foto). Containerweise sammeln die Freiwilligen den illegal entsorgten Unrat, wie etwa Verpackungen, Flaschen oder gar Altreifen und Bauschutt. mel