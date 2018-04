Wildschweine graben Loch neben Gehweg

Direkt neben dem Fußweg an der Heikenbergstraße haben offenbar Wildschweine Futter gesucht. Sie wühlten zwei tiefe Löcher, in denen sie leicht hätten verschwinden können. Als hätte man einen der Straßenbäume aus dem Boden gerissen, sieht es aus. Während auch früher schon Rehe das Gelände des ehemaligen Krankenhauses aufsuchten, hinterlässt das Schwarzwild deutlich größere Schäden. Gerade dieses Loch gefährdet den Gehweg, droht doch mit der Zeit das Pflaster den Hang hinunterzurutschen. In den kommenden Nächten ist zu befürchten, dass die Wildtiere ihre Löcher vergrößern. khb

