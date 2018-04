Mit Alkohol im Blut gefahren

Bad Lauterberg Polizei kontrollierte am Freitag eine 48-Jährige.

Unter Einfluss von Alkohol ist am Freitagmorgen eine 48-jährige Bad Lauterbergerin mit ihrem Auto in der Kneippstadt unterwegs gewesen. Gegen 8.30 Uhr wurde sie im Drahthüttenweg von der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Verlaufe der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest.

Gemeinsam fuhren die Beamten mit der Kontrollierten zur Lauterberger Dienststelle der Polizei, wo sie einen Atemalkoholtest anordneten. Der Verdacht der Beamten, dass die Frau unter Einfluss von Alkohol gefahren war, wurde bestätigt. Die Polizisten veranlassten, dass der Lauterbergerin eine Blutprobe entnommen wurde und stellten ihren Führerschein sicher. Sie muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen, so die Polizei. pol/mel